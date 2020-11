Coronavirus - Mexikaner gedachten am Tag der Toten ihrer Verstorbenen

Inmitten der verheerenden Corona-Pandemie haben die Mexikaner am Tag der Toten ihrer Verstorbenen gedacht. Viele Menschen bauten am Sonntag in ihren Häusern und Wohnungen mit Kerzen, orangen Cempasuchil-Blumen, Fotos, Speisen und Krepppapier geschmückte Altäre auf. Große Veranstaltungen, wie die Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt, wurden wegen der Corona-Krise in diesem Jahr allerdings abgesagt. Auch viele Friedhöfe blieben geschlossen.

Mit mehr als 900.000 Infektionen und über 90.000 Toten ist Mexiko von der Pandemie schwer betroffen. Im Nationalpalast in Mexiko-Stadt bauten indigene Volksgruppen aus dem ganzen Land ihre Altäre auf. Die Regierung des lateinamerikanischen Landes erklärte eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Corona-Pandemie. "Gemäß der Tradition sind unsere Verstorbenen in diesen Tagen näher bei uns", sagte Präsident Andres Manuel Lopez Obrador bei einem Rundgang durch die Ausstellung.

Am 1. und 2. November gedenken die Mexikaner ihrer Verstorbenen. Der Dia de Muertos verbindet präkolumbianische und christliche Rituale und wurde im Jahr 2008 von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Häuser und Gräber werden für diesen Anlass aufwendig geschmückt. Viele Mexikaner glauben, dass die Seelen der Toten an diesen Tagen aus dem Jenseits kommen und ihren Familien im Diesseits einen Besuch abstatten.