Coronavirus - Massentest in Slowakei: Bundesheer hilft bald wieder

30 Sanitäter des österreichischen Bundesheeres haben am Wochenende bei den Massentests in der Slowakei ausgeholfen. Im Raum Bratislava haben die Soldatinnen und Soldaten an zwei Stationen - in einem großen Hörsaal einer Universität und in Zelten auf einer Pferderennbahn - pro Tag bei rund 5.500 Slowaken Antigen-Tests durchgeführt, gab das Bundesheer am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Ein weiterer Einsatz erfolgt kommendes Wochenende.

Die Sanitäter waren am Samstag und am Sonntag von 7.00 bis 20.00 Uhr im Einsatz. "Es freut mich sehr, dass die Zusammenarbeit zwischen den eingesetzten Soldaten des Bundesheeres, den slowakischen Streitkräften und der Zivilbevölkerung so gut funktioniert. Wir müssen zusammenhalten, gemeinsam schaffen wir diese Herausforderungen. Ich möchte mich auch bei den österreichischen Soldatinnen und Soldaten, die sich freiwillig für diesen humanitären Einsatz gemeldet haben, bedanken", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Die logistische Basis für diesen humanitären Einsatz ist die Benedek-Kaserne am Truppenübungsplatz Bruckneudorf. Dort sind die Soldaten auch untergebracht und führen aus der Kaserne die erforderlichen Einsätze durch. Die Entsendung der Soldaten findet im Rahmen der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe statt und basiert auf einem Beschluss der Bundesregierung; der Einsatz erfolgt in Uniform und ohne Waffe.

Der österreichische Armeeeinsatz ist im Nachbarland nicht unumstritten. So kritisierte der frühere Ministerpräsident Robert Fico am Freitag, dass die slowakische Regierung die Verfassung umgehe, indem sie ausländische Soldaten trotz fehlender "humanitärer Notlage" zulasse. Die außerparlamentarische nationalistische Slowakische Nationalpartei (SNS) übte ähnliche Kritik. Juristen sehen den Einsatz hingegen von der Verfassung gedeckt.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat die Slowakei am Freitag begonnen, alle Bewohner des Landes über zehn Jahren auf das Coronavirus zu testen. So könne ein voller Lockdown verhindert und Menschenleben gerettet werden, hofft Regierungschef Igor Matovic. "Wir haben die große Chance, Europa und der Welt zu zeigen, dass es auch anders geht, ohne die Wirtschaft zu schließen und Millionen von Menschen arbeitslos zu machen", betonte er. Die Zahl der Neuinfizierten in der Slowakei betrug am Sonntag 2.282, was unter dem Sieben-Tages-Schnitt (2.573) liegt.

Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. Doch nur wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann, wird von den geltenden Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Verwendet werden außerdem Antigen-Schnelltests, die innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis liefern, aber als weniger zuverlässig als PCR-Tests gelten.

Experten sehen die Testaktion kritisch. So sprach die Ärztekammer von einer Ressourcenverschwendung. Staatspräsidentin Zuzana Caputova sorgte sich darum, dass nicht alle Bewohner getestet werden könnten, weil auch nicht genügend Personal zur Verfügung stehe.