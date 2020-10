Coronavirus - Litauen verzeichnete Höchststand bei Neuinfektionen

In Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch mit 776 positive Tests binnen 24 Stunden erneut einen Höchststand erreicht. Dies teilte die Gesundheitsbehörde in Vilnius mit. Das Land mit knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete bisher 12.138 bestätigte Infektionen und 144 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus.

Nach der Niederlage des Regierungsbündnisses unter Ministerpräsident Saulius Skvernelis bei der Parlamentswahl will nun die konservative Vaterlandsunion eine Mitte-Rechts-Koalition mit zwei liberalen Kräften unter Führung der früheren Finanzministerin Ingrid Simonyte bilden. "Die neue Regierung muss sofort einen sehr klaren Plan für das Management der Pandemie haben und ein Team, das bereit ist, ihn umzusetzen", betonte Staatspräsident Gitanas Nauseda der Agentur BNS zufolge am Mittwoch. "Es gibt einfach keine Zeit für Euphorie nach den Wahlen."