Coronavirus - Land Burgenland reduziert Parteienverkehr

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und stark steigender Infektionszahlen reduziert das Land Burgenland den Parteienverkehr: Bereits seit heute, Donnerstag, ist dieser in den Bezirkshauptmannschaften ausschließlich "in unaufschiebbaren Fällen nach telefonischer Voranmeldung" möglich. Ab Freitag gilt diese Regelung auch für alle Dienststellen des Landes, also auch für die Landhäuser in Eisenstadt, hieß es in einer Aussendung.

Diese Maßnahme gelte bis auf Widerruf. Die weitere Einschränkung der sozialen Kontakte diene sowohl dem Schutz der Bevölkerung als auch dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wurde betont. Die übliche Erreichbarkeit der Dienststellen des Landes per Telefon während der Dienstzeiten bzw. per E-Mail sei weiterhin gewährleistet. Hingewiesen wird weiters auf das Online-Angebot auf www.burgenland.at und auf E-Government Burgenland https://e-government.bgld.gv.at/, zum Beispiel mit dem Formularservice und E-Service.