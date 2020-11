Coronavirus - Krisensitzung im Tiergarten Schönbrunn am Montag

Durch den von der Bundesregierung verordneten zweiten Lockdown müssen mit Dienstag in Österreich alle Zoos schließen. Davon betroffen sind auch der Tiergarten Schönbrunn und der Aquarienzoo "Haus des Meeres". In beiden Einrichtungen sind Krisensitzungen anberaumt, um die aktuelle Situation und bevorstehende Schließung zu besprechen, wie es auf APA-Nachfrage am Sonntag hieß.

Im Tiergarten Schönbrunn treffen sich die Verantwortlichen am morgigen Montag, berichtete eine Tiergarten-Sprecherin. Auch im "Haus des Meeres" findet ein Meeting zur bevorstehenden Schließung statt, wie Geschäftsführer Michael Mitic sagte. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühling mussten beide Einrichtungen eine Zeit lang geschlossen halten.

Vor allem das "Haus des Meeres" beklagte damals die prekäre finanzielle Lage, in die es durch die Schließung geschlittert war. Es gab keine Einnahmen, aber hohe laufende Kosten, wie damals aufmerksam gemacht wurde. Aus diesem Grund wurde um Spenden gebeten, um die Grundversorgung im Aquarienzoo, dazu zählen die Tierpflege sowie Energie- und Futterkosten, sicherstellen zu können.

Im Tiergarten Schönbrunn ist die Lage aktuell sehr ruhig. Am heutigen Sonntag haben bis Nachmittag rund 4.400 Besucher die Anlage besucht, wie die Sprecherin sagte. "Es könnten mehr sein, für einen Sonntag ist das nicht viel." Gründe dafür konnte sie nicht nennen - wahrscheinlich das eher schlechte Wetter, möglicherweise auch die Coronavirus-Pandemie.