Coronavirus - Kärntner Priester erkrankt: Aufruf an Messebesucher

Ein Priester, der an Covid-19 erkrankt ist, hat noch am Wochenende in der Kärntner Bezirksstadt Feldkirchen mehrere Messen gehalten. Die Gläubigen, die daran teilnahmen, gelten nun als Kontaktpersonen der Kategorie 2. Sie sollen ihren Gesundheitszustand bis zehn Tage nach dem Kontakt kontrollieren, teilte der Landespressedienst mit. 40 Personen, mit denen der Priester darüber hinaus Kontakt hatte, gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1, sie werden getestet.

Der Priester hielt am Samstag um 14.00 Uhr eine Messe in der Filialkirche St. Michael, eine am Sonntag um 10.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn sowie um 17.00 Uhr eine Messe in der Filialkirche in Rottendorf. Wer an einem der Gottesdienste teilnahm und die für Covid-19 typischen Symptome wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinns entwickelt, soll bei der Gesundheitshotline 1450 anrufen.