Coronavirus - Kärntner Covid-19-Spitalskapazitäten werden erhöht

Angesichts der steigenden Coronavirus-Zahlen werden in Kärnten die Spitalskapazitäten für Covid-19-Normalbetten schrittweise ausgebaut. Im Laufe der Woche soll Platz für 133 statt bisher 100 Covid-19-Patienten geschaffen werden, kündigte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Mittwoch vor Journalisten an. 55 Corona-Kranke befinden sich aktuell in den Spitälern, drei von ihnen auf einer Intensivstation.

Falls nötig, können in einem weiteren Schritt 290 Normalbetten freigemacht werden, dann müssten allerdings Leistungen für andere Patienten zurückgefahren werden. Auf die Frage, wo genau diese Kapazitäten geschaffen werden und zulasten welcher anderer Abteilungen hieß es, die Plätze werden quer über alle Kärntner Krankenhäuser freigemacht.

Der für den Intensivbereich zuständige Primar Rudolf Likar sagte, auf die Frage, ob die Intensivkapazitäten über den Sommer nicht erhöht worden seien, dass sich die Behandlungskonzepte geändert hätten. Unter anderem könne man nun auch auf der Normalstation beatmen. Ab sieben oder acht Covid-19-Intensivpatienten müssten Leistungen für andere Patienten eingeschränkt werden. Prettner betonte, dass Akutpatienten jedenfalls weiter versorgt werden, Likar appellierte an Kranke, bei Bedarf ein Spital aufzusuchen, die Krankenhäuser seien sicher. Theoretisch könnten in Kärnten 180 Patienten beatmet werden, sagte Prettner.

Zum Thema Antigen-Tests sagte Prettner, dass diese spätestens Mitte November eingesetzt werden sollen. Laut Landessanitätsdirektorin Ilse Oberleitner können mit diesen symptomatische Corona-Kranke relativ sicher und schnell einer Diagnostik zugeführt werden. Kein Labor sei mehr nötig und die Tests sind preiswerter. Sie sollen in Pflegeheimen, bei niedergelassenen Ärzten, in Krankenhäusern aber auch von mobilen Testteams in Schulen verwendet werden. Man verspricht sich davon einen geringeren Bedarf an PCR-Tests und eine Entlastung der Laborkapazitäten. In Kärnten sind aktuell circa 40 Prozent der Fälle symptomatisch und fast ebenso viele asymptomatisch. Über das übrige Fünftel gibt es keine entsprechende Information.

Die Antigen-Tests sollen, so die Vereinbarung, die Prettner präsentierte, von den Ärzten selbst beschafft werden. Die ÖGK sei für die Schutzausrüstung zuständig, die Kärntner Landesregierung übernimmt im Falle eines folgenden PCR-Tests - bei einem positiven Antigen-Testergebnis ist ein solcher verpflichtend - die Kosten für den Transport und die Laborauswertung.