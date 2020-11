Coronavirus: Italien richtet Tag des Gesundheitspersonals ein

Italien führt einen Nationalfeiertag zu Ehren des Gesundheitspersonals und der ehrenamtlichen Helfer ein. Dies wurde von der Verfassungskommission des Senats beschlossen. Der 20. Februar wurde zum Feiertag erklärt. Dabei handelt es sich um den Tag, an dem in Italien das erste Coronavirus-Todesopfer gemeldet wurde.

Mit dieser Initiative wolle die italienische Regierung die 186 Ärzte würdigen, die bisher wegen des Coronavirus ums Leben gekommen sind, berichtete die italienische Ärztekammer.

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen laut Gesundheitsministerium am Mittwoch gegenüber dem Vortag von 28.244 auf 30.550 gestiegen. Auch gab es 352 Todesfälle, einen weniger als am Vortag. Die Zahl der verstorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Pandemie im Februar stieg somit auf 39.764.