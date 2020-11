Coronavirus - Intensivmediziner Markstaller: Ressourcen sind endlich

Von hundert mit SARS-CoV-2-Infizierten benötigen laut Statistik fünf ein Spitalsbett, ein Patient muss intensivmedizinisch betreut werden. Die eklatante Zunahme von Neuinfektionen sei "ein Problem, wenn man bestmögliche Betreuung liefern möchte", gab Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), am Montag bei der Pressekonferenz im Gesundheitsministerium zu bedenken: "Die Ressourcen sind endlich".

Man werde in der Lage sein, "den sich jetzt abzeichnenden Peak ohne Triage" - die Behandlung von Patienten nach Dringlichkeit, wobei die Einstufung nach einer Begutachtung vorgenommen wird - zu bewältigen. Aber die "dynamische Entwicklung" des aktuellen Infektionsgeschehens müsse unbedingt eingedämmt werden, betonte Markstaller.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bekräftigte angesichts der jüngsten Zahlen und der Prognosen die Notwendigkeit einer "großen Notbremse". "Es wird Situationen geben, wo nicht jeder Patient die Behandlung bekommen wird, die in normalen Zeiten gewährleistet ist", sagte Anschober. In den Spitälern werde es in dieser Hinsicht aber vorerst "keine Problematik" geben. Die Versorgung aller Patienten sei garantiert.