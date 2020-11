Coronavirus - Hacker-Appell an Herbstferien-Urlauber: Testen lassen

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) appelliert an alle Wienerinnen und Wiener, die während der Herbstferien auf Urlaub waren, sich in einer der beiden Corona-Teststraßen testen zu lassen - egal, ob der Urlaub im Ausland oder im Inland verbracht wurde. "Selbst wenn es nur ein Kurzurlaub in der Weinstraße war, macht es Sinn, sich testen zu lassen", sagte der Stadtrat am Donnerstag in einer Aussendung.

Die beiden Teststraßen befinden sich auf der Donauinsel bzw. am Vorplatz des Ernst-Happel-Stations. Sie sind täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr geöffnet - auch während des Lockdowns. Denn: Der Besuch einer Teststraße ist von der Ausgangsbeschränkung ab 20.00 Uhr nicht betroffen, da er zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse zählt, informierte Hacker. Die Teststraßen können von Menschen genutzt werden, die in Wien leben oder arbeiten. Eine dritte derartige Einrichtung wurde jüngst angekündigt, allerdings gibt es noch keine Details zur Eröffnung bzw. zum Standort.

"Durch die raschen Testungen konnten Infektionen frühzeitig erkannt und Infektionsketten unterbrochen werden. Es ist daher sehr sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen, die die freien Tage vergangener Woche für einen kurzen Urlaub genützt haben, in einer der beiden Teststraßen auf Nummer sicher gehen", appellierte Hacker an die Städter.