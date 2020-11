Coronavirus - Gestrandete Haustiere: Australier charterten Flugzeug

Tierhalter in Australien lassen sich das Wiedersehen mit ihren Vierbeinern in der Corona-Pandemie einiges kosten: Mehrere Familien gemeinsam haben jetzt für 100.000 australische Dollar (60.000 Euro) ein Flugzeug gechartert, um ihre gestrandeten Hunde und Katzen vom kanadischen Vancouver nach Melbourne zu bringen. Sie hatten ihre tierischen Weggefährten vor fast einem Jahr in Kanada zurückgelassen in der Absicht, sie kurze Zeit später nach Down Under fliegen zu lassen.

Durch die Coronakrise, viele Flugausfälle und Probleme mit den Quarantäne-Vorschriften ist ihnen das aber bis heute nicht gelungen. Allan Smith wird nun etwa 17.000 Dollar zahlen, um seine beiden Hunde wieder in die Arme schließen zu können. Zusammen mit seiner Frau hatte er Kanada im Dezember nach 15 Jahren verlassen, sein Mops Poochini und sein Jack Russell Terrier Roxie sollten im April nachkommen, wie er dem Sender Nine News erzählte. "Es gab bisher absolut keine Möglichkeit, sie zurückzubringen. Aber man kann sie nicht einfach verlassen." Jetzt könne das Paar es nach dem monatelangen Stress nicht abwarten, seine vierbeinigen Begleiter wiederzubekommen.

Die etwa 70 Haustiere sollen noch in dieser Woche nach Australien fliegen. Die Reise wird vom kanadischen Unternehmen Worldwide Animal Travel und den australischen Jetpets organisiert.