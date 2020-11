Coronavirus - Fünf Tote in niederösterreichischen Spitälern

In niederösterreichischen Krankenhäusern sind nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Montag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Laut Sprecher Bernhard Jany sind ein 65-Jähriger in Scheibbs, eine 81-Jährige in Waidhofen a.d. Thaya, eine 86-Jährige in Tulln, eine 90-Jährige in Mödling sowie ein 96-Jähriger in Hollabrunn gestorben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Kliniken im Bundesland ist damit auf 177 gestiegen.