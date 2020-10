Coronavirus - Fünf neue Todesfälle in der Steiermark

In der Steiermark gab es laut der Landeskommunikation fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Damit sind im Bundesland mit Stand, Mittwoch, 28. Oktober bisher 209 Personen mit oder am Coronavirus gestorben. Es handelt sich um drei Frauen und zwei Männer, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

Die Verstorbenen sind zwei Männer (87 und 78 Jahre) sowie eine 92-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, eine 67-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz sowie eine Frau (73) aus dem Bezirk Voitsberg. Die meisten Todesfälle hatte bisher die Landeshauptstadt Graz mit 50 zu verzeichnen, gefolgt von Graz-Umgebung mit 47 und Hartberg-Fürstenfeld mit 46. Nur im Bezirk Murau gab es bisher keine Todesopfer.

Von den steirischen Verstorbenen waren 111 Frauen und 98 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.