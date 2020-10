Coronavirus - Französische Regierung: Eine Million Corona-Infizierte

Paris (AFP) - In Frankreich haben sich nach Einschätzung der Regierung bereits rund eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es gebe nur "einen gemeinsamen Feind", und der sei das Virus, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstag im Sender France-Info.

Véran verteidigte die von Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch verkündete Verhängung eines landesweiten Lockdowns, die bereits am Freitag in Kraft treten soll. Die Regierung habe mit "allen Mitteln" versucht, einen erneuten Lockdown zu vermeiden, und die bisher verhängten nächtlichen Ausgangssperren hätten auch dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Doch gegen die derzeitige "europäische Welle" reichten diese nicht mehr aus.

"Der Staat ist Garant der Sicherheit und steht zu seiner Verantwortung", betonte der Minister. "Wir müssen aus dieser zweiten Welle herauskommen", fügte er hinzu. Aber er wolle selbst eine "dritte Welle" nicht ausschließen. Die Franzosen müssten "Mut" und "Geduld" haben. Mit insgesamt knapp 35.800 Todesfällen ist Frankreich nach absoluten Zahlen eines der am stärksten betroffenen Länder Europas.