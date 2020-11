Coronavirus - Frankreich rechnet mit Defizit von 248 Mrd. Euro

Frankreichs Regierung rechnet wegen der hohen Kosten durch den zweiten Corona-Lockdown mit einer massiven Neuverschuldung. Das Staatsdefizit werde sich heuer auf 248 Milliarden Euro belaufen, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Olivier Dussopt in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Le Journal du Dimanche". Die Summe entspreche 11,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die EU-Regeln sehen eigentlich eine Neuverschuldungs-Obergrenze von drei Prozent vor.

In Frankreich begann am Freitag ein einmonatiger Lockdown, nachdem die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen war. Die jüngsten Eindämmungsmaßnahmen dürften die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Währungsunion am Jahresende ausbremsen. Im Gesamtjahr 2020 werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wohl um elf Prozent einbrechen, sagte Finanzminister Bruno Le Maire. Dussopt sagte, dass die Coronakrise Frankreich bisher 186 Milliarden Euro gekostet habe - etwa in Form von Einkommensverlusten und aufgrund von Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Epidemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen ergriffen wurden.