Coronavirus - Fast 2.000 Spitalspatienten und 5.000 Neuinfektionen

Nach der Verkündung des zweiten Lockdowns in Österreich waren die Corona-Fallzahlen am Wochenende weiterhin im Steigen begriffen. Knapp 2.000 Infizierte lagen am Sonntag in Spitälern, davon fast 300 auf Intensivstationen. Exakt 4.956 Personen hatten sich innerhalb eines Tages neuinfiziert, auch FPÖ-Chef Norbert Hofer wurde positiv getestet. Rechtsanwälte kritisierten unterdessen die neue Verordnung für die verschärften Maßnahmen, die am Dienstag ab 0.00 Uhr gelten sollen.

Vor allem der kritische Anstieg der Anzahl der Menschen in Spitalsbehandlung ging am Sonntag weiter. Exakt 1.948 Personen waren am Vormittag wegen Covid-19 im Krankenhaus, davon 291 auf Intensivstationen. Das bedeutet, dass innerhalb von 24 Stunden 145 Menschen mehr in krankenhäusliche Behandlung mussten, bei den Intensivpatienten erhöhte sich die Zahl um 26 Patienten. Hinzu kamen 21 weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden und somit bisher 1.130 Corona-Opfer.

"Innerhalb nur einer Woche ist das ein Zuwachs von 59 Prozent bei den Hospitalisierungen und sogar 67 Prozent bei Intensivbetten", zeigte sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag besorgt. "Die steigende Auslastung der Spitäler und die Umsetzung der Maßnahmen zur Verringerung der Infektionszahlen werden daher ein Wettlauf mit der Zeit. Ich appelliere an die Bevölkerung, nicht bis Dienstag zuzuwarten, sondern sofort damit zu beginnen, die Kontakte deutlich zu verringern. Wir wissen: Ein Drittel weniger Kontakte halbiert bereits das Infektionsrisiko", so Anschober in einer Aussendung.

In den Vorarlberger Krankenhäusern spitzte sich die Lage teilweise zu. Im städtischen Krankenhaus Dornbirn sind seit Sonntag alle Intensivbetten belegt, sagte Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP) gegenüber dem Portal "vol.at". Nun soll ein gesamten Stockwerk für Covid-19-Patienten freigeräumt werden. Die Landeskrankenhäuser werden bei einem weiteren Anstieg der Intensivfälle aushelfen.

Der infizierte FPÖ-Obmann Hofer zeigt laut Aussendung seiner Partei "vorwiegend eher milde Symptome", sein Krankheitsverlauf gebe bisher keinen Anlass zur Sorge. Hofer befindet sich seit Dienstag in Heimquarantäne, weil seine Eherfrau, die in einem Pflegeheim im Bezirk Oberwart als Altenpflegerin arbeitet, positiv getestet worden war. Der FPÖ-Obmann arbeitet nun von seinem Home-Office aus weiter, teilte die FPÖ mit.

Wegen der bevorstehenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und befürchteter Halloween-Partys hatten die Behörden in der Nacht auf Sonntag verstärkte Streifen und Lokalkontrollen durchgeführt. Die Situation war relativ ruhig, jedoch kam es bei 2.621 Kontrollen von Lokalen und Veranstaltungen zu 145 Anzeigen, teilte das Innenministerium am Nachmittag in einer Aussendung mit. Auch auf den Straßen gab es kleinere Zwischenfälle mit Nachtschwärmern. Inzwischen wurde in Wien wegen des bevorstehenden zweiten Lockdowns der Start des Christkindlmarktes am Rathausplatz auf Anfang Dezember verschoben. Die Linzer Weihnachtsmärkte wurden ganz abgesagt.

Die Corona-Kurzarbeit wurde unterdessen für den November-Lockdown modifiziert. "Es muss niemand gekündigt werden", sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Sonntag nach der Einigung mit dem Gewerkschaftsbund (ÖGB), der Arbeiterkammer (AK) und der Industriellenvereinigung (IV) sowie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP). In seltener Eintracht sprachen ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer von einem "internationalen Herzeigemodell" sowohl aus Arbeitnehmer- als auch Arbeitgebersicht.

Ab Dienstag gelten weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die von der Regierung als "zweiter Lockdown" angekündigten Einschränkungen starten am 3. November und dauern mindestens bis 30. November. Vorgesehen sind auch Ausgangsbeschränkungen zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. In dieser Zeit darf man nur zu bestimmten Zwecken den Wohnbereich verlassen, aber jederzeit zur "körperlichen und psychischen Erholung". Die Gastronomie schließt, die Kultur auch, Profisport kann im Freien ohne Zuschauer stattfinden. Der Handel bleibt geöffnet, ebenso Kindergärten und Unterstufen der Schulen, während die Oberstufen und Universitäten ins Distance Learning wechseln. Maßnahmen wie die Ausgangsbeschränkungen mussten am späten Sonntagnachmittag noch vom Hauptausschuss des Nationalrats abgesegnet werden, was aufgrund der Mehrheit von ÖVP und Grünen aber Formsache ist.

"Bemüht, aber noch nicht perfekt" ist die Verordnung aus der Sicht des Rechtsanwälte-Präsidenten Rupert Wolff. Die Regierung zeige diesmal einen sorgsameren Zugang bei der Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte als im März und sie habe sich sichtlich um mehr Sorgfalt bei den Regelungen bemüht. Aber im wichtigen Bereich der Ausgangssperren sei der Auslegungsspielraum bei manchen Ausnahmen "extrem groß" - und lasse wieder viele Problemfälle erwarten. Noch schärfere Kritik übte der Wiener Rechtsanwalt Florian Horn. Die Regelungen zu den Ausgangsbestimmungen hält er ebenso für rechtswidrig wie auch jene zu den Party-Verboten in Gärten, Garagen, Scheunen oder Schuppen, wie er gegenüber der APA erklärte.

Internisten zeigten sich indes besorgt. Schon der erste Lockdown im Frühjahr 2020 hätte bei Patienten zu schlechteren Blutzucker- und Blutdruckwerten plus Gewichtszunahme geführt, warnten führende Vertreter des Bundesverbandes Österreichischer Internisten (BÖI). Auf regelmäßige körperliche Aktivitäten dürfe nicht vergessen werden. Bei Gesundheitsproblemen sollte ein Arzt konsultiert werden und auch das Verschieben von Vorsorgeuntersuchungen könne gravierende Folgen haben. Klaus Markstaller, Präsident der Intensivmedizin-Fachgesellschaft ÖGARI, begrüßte die Maßnahmen zur Verhinderung einer Überlastung der Spitäler und einer dann notwendigen "Triagemedizin".

