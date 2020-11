Coronavirus - Europarats-Generalsekretärin betont Grundwerte

Die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejčinović Burić, hat die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Corona-Pandemie hervorgehoben. "Gerade in Krisenzeiten müssen es unsere Grundwerte sein, die uns leiten", sagte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Unterzeichnung der Konvention vor 70 Jahren. Die Pandemie zeige, dass das Abkommen wertvoller denn je sei, sagte Pejčinović Burić.

Am Abend sollte der Gedenktag mit einem Festakt in Athen begangen werden. "Die Konvention ist ausreichend stark und flexibel, damit wir durch diesen Sturm navigieren und gleichzeitig unseren Schlüsselwerten treu bleiben können", ergänzte Pejčinović Burić. Wahre man die dort verankerten Grundwerte, könnten Mitgliedstaaten des Europarats auch künftige Schwierigkeiten besser bewältigen.

Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde vom Europarat erarbeitet und am 4. November 1950 in Rom unterschrieben. Darin enthalten sind etwa die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit und der Schutz vor Folter und Misshandlung. Alle Bürgerinnen und Bürger der 47 Mitgliedstaaten des Europarats können vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf dieser Grundlage Beschwerde gegen ein Mitgliedsland einlegen. Der Europarat und sein Gerichtshof mit Sitz im französischen Straßburg sind keine Institutionen der Europäischen Union.