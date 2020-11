Coronavirus - Estlands Regierung plant neue Einschränkungen

In Estland plant die Regierung angesichts steigender Corona-Infektionszahlen neue Schutzmaßnahmen. "Es wird mit Sicherheit bestimmte Einschränkungen geben", sagte Ministerpräsident Jüri Ratas am Donnerstag bei der Regierungspressekonferenz in Tallinn. Demnach sollten auf jeden Fall die Teilnehmergrenzen für Veranstaltungen überprüft werden und besser keine Weihnachtsfeiern abgehalten werden.

Auch werde die Regierung die mögliche Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr diskutieren, sagte Ratas. Erörtert werden sollen die Maßnahmen in dieser und der kommenden Woche.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bisher 5.464 bestätigte Corona-Infektionen und 73 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Der Baltenstaat gehört nach Angaben der EU-Behörde ECDC trotz steigender Fallzahlen zu den aktuell am wenigsten betroffenen Ländern in Europa.