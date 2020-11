Coronavirus - Drei weitere Tote in niederösterreichischen Spitälern

In niederösterreichischen Krankenhäusern sind nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Donnerstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Laut Sprecher Bernhard Jany starben eine 80-Jährige und ein 87-Jähriger in Melk sowie ein 89-Jähriger in Baden.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland ist auf 191 gestiegen. Allein seit Montag vergangener Woche sind 51 Todesfälle verzeichnet worden.