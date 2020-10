In niederösterreichischen Spitälern hat es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur vom Freitag sind eine 79-Jährige und ein 106-Jähriger in Waidhofen a.d. Thaya sowie eine 81-Jährige in Krems gestorben. Die Zahl der Covid-19-Toten in den Landeskliniken ist damit auf 134 gestiegen.