In Niederösterreichs Landeskliniken sind am Donnerstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. In Gmünd starben ein 71 Jahre alter Mann sowie eine 88 Jahre alte Frau, in Neunkirchen eine 91-Jährige, teilte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur mit. Die Zahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland ist damit auf 152 geklettert.