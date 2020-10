Coronavirus - Drei weitere Todesfälle in Kärnten

In Kärnten sind am Mittwochabend drei mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Wie das Land am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, handelt es sich um einen 96 Jahre alten Mann sowie eine 82-jährige und eine 84-jährige Frau, alle drei hatten Vorerkrankungen und waren im Krankenhaus behandelt worden.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Kärnten insgesamt 166 Neuinfektionen registriert, damit gibt es aktuell 771 infizierte Personen. 68 Menschen liegen im Krankenhaus, vier davon auf der Intensivstation. Parallel dazu sind 54 Personen wieder genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt nun bei 2.334, insgesamt wurden bisher 102.939 Tests durchgeführt.

In einem Pflegeheim im Bezirk Villach-Land wurden 19 Corona-Fälle gemeldet. 15 betreffen Bewohner, von denen einer im Krankenhaus liegt, dazu kommen vier infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.