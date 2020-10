Coronavirus - Deutschland erwägt derzeit keine Grenzschließungen

Nach Schließung der Grenze zu Dänemark für deutsche Urlauber erwägt die deutsche Regierung bisher keinen solchen Schritt für Einreisen nach Deutschland. "Die Wiederanordnung von vorübergehenden Grenzkontrollen wird derzeit nicht erwogen", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Ab Samstag dürfen Menschen aus Deutschland nach Angaben des deutschen Außenministeriums nur noch nach Dänemark einreisen, wenn sie einen wichtigen Grund haben.

Ausnahmen gelten für Bewohner von Grenzregionen, darunter Reisende mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Das Auswärtige Amt sieht den Schritt der Behörden in Dänemark am Freitag skeptisch. Nach Einschätzung von Außenminister Heiko Maas habe sich schon im Frühjahr gezeigt, dass Grenzschließungen "nicht in unser aller Sinn" seien - wegen der Folgen für den Warenverkehr und die Störungen des Verkehrs, sagte eine Sprecherin am Freitag. Letztlich sei es Sache der europäischen Länder, Maßnahmen zu ergreifen, die sie für richtig erachteten.

In der EU sollten nach den Worten des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier Grenzschließungen in der Coronakrise vermieden werden. Das machte Altmaier am Freitag in Berlin nach einer Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister deutlich. Der für Binnenmarktfragen zuständige EU-Kommissar Thierry Breton sagte, die Grenzen sollten auf keinen Fall wieder geschlossen werden. Der Binnenmarkt dürfe nicht auseinanderreißen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte u.a. etwa Deutschland Grenzkontrollen wiedereingeführt - an vielen Grenzen zu den Nachbarländern kam es zu Chaos. Grenzgänger, die im jeweils anderen Land arbeiteten, durften die Grenze zwar passieren - da ein Großteil der Übergänge aber geschlossen war, kam es zu langen Staus und Wartezeiten.

Altmaier sagte weiter, ein starkes und erfolgreiches Europa sei auf Dauer nur möglich mit einer starken Industrie. Es komme nun vor allem darauf an, Zukunftstechnologien für den digitalen Wandel und für mehr Klimaschutz zu fördern. "Wir wollen erreichen, dass Europa wirtschaftlich stärker wird."