Coronavirus - Derzeit 19 Klassen an sechs Kärntner Schulen betroffen

An Kärntens Schulen sind derzeit 19 Klassen von Coronavirus-Fällen betroffen, zwölf sind teilweise geschlossen, fünf im Distance Learning und zwei Klassen sind in Quarantäne. Insgesamt wurden bisher 161 Menschen im Schulbereich positiv getestet. Das gab das Land Kärnten am Montag bekannt. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den Einsatz der Antigen-Tests weiter, angedacht ist in Verdachtsfällen eine Kombination mit PCR-Tests.

In Kärnten gibt es seit heute, Montag, acht fixe Teststationen, in jeder Bezirksstadt eine. Dazu kommen vier mobile Testteams, die im Bedarfsfall weiter aufgestockt werden können, wie der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Nachmittag erklärte. Am Donnerstag gibt es einen Gesprächstermin mit den Reha-Kliniken und Kuranstalten des Landes, dabei soll die weitere Vorgangsweise abgestimmt werden.

Einschränkungen gibt es auch bei der Polizei, so wird der Parteienverkehr in der Landespolizeidirektion Kärnten sowie im Polizeikommissariat Villach heruntergefahren. Er soll vorrangig telefonisch oder auf elektronischem Wege abgewickelt werden, hieß es in einer Aussendung. Eine persönliche Anwesenheit in der Behörde werde zwar weiterhin möglich sein, aber möglichst vermieden.

In Villach beschloss die Stadtregierung am Montag, dass der traditionelle Weihnachtsmarkt und der Eislaufplatz am Rathausplatz vorerst auf Anfang Dezember verschoben werden. Wochenmarkt, Biobauernmarkt - jeweils ohne Konsumation an Ort und Stelle - sowie Flohmärkte können hingegen stattfinden, wobei am gesamten Gelände Maskenpflicht gilt.

In Klagenfurt soll der Christkindlmarkt am Neuen Platz stattfinden. Angepeilter Beginn ist der 3. Dezember, statt wie üblich Mitte November. Die Gastronomiebetriebe werden aus derzeitiger Sicht Speisen und Getränke nur zum Mitnehmen anbieten dürfen. Die Abstände zwischen den Ständen werden vergrößert, Masken sind Pflicht.