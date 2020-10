Coronavirus - Contact Tracing: Tiroler Behörden bündeln Kapazitäten

Die Tiroler Bezirkshauptmannschaften werden sich ab kommender Woche an den Nachmittagen ganz auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie konzentrieren. Bürger-Anliegen, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben, sollen auf den Vormittag beschränkt bleiben. "Die Situation spitzt sich ob der stark ansteigenden Infektionszahlen immer weiter zu", sagte Landesamtsdirektor Herbert Forster. Die Bezirksbehörden müssten sich auf die rasche Aufklärung von Infektionsketten fokussieren.

Forster sprach von einer "ernsten Situation". Das aufwendige Contact Tracing, das zeitintensive Abarbeiten von behördlichen Maßnahmen oder auch die Ausstellung von Hunderten Quarantänebescheiden stellten die Tiroler Bezirkshauptmannschaften zunehmend vor große Herausforderungen. Die Bezirkshauptleute hätten sich daher darauf verständigt, ihre Ressourcen an den Nachmittagen zur Bekämpfung der Pandemie zu bündeln - anders sei der Corona-Einsatz nicht mehr leistbar. Die Bürger wurden ersucht, ihre Anliegen am Vormittag vorzubringen. Besuche in Amtsgebäuden sind wie bisher nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Die Coronakrise zu meistern könne nur gelingen, wenn sich alle an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen halten sowie ihre Kontakte reduzieren, sagte Forster. "Wir appellieren deshalb an die Tiroler, auf Zusammenkünfte zu verzichten, insbesondere im privaten Bereich - sei es im Rahmen des verlängerten Wochenendes, im Rahmen von Feiertagen oder zu Halloween", so der Landesamtsdirektor.