Coronavirus - Contact Tracing in der Steiermark weiterhin wie bisher

In der Steiermark ist kein reduziertes Contact Tracing wie in Vorarlberg angedacht, sagte Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar am Samstag auf APA-Nachfrage. Kapazitätsengpässe könne man mit zusätzlichem Personal abfedern. "Die steigenden Infektionszahlen sind aber eine Herausforderung", räumte sie ein. Neben dem Land würde auch die Stadt Graz Kapazitäten aufstocken.

Scherz-Schaar bestätigte übrigens auch einen Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach es in einer Landesfachabteilung drei positiv getestete Mitarbeiter gibt. Deren Kontaktpersonen seien aber bereits alle kontaktiert und wurden sofort nach Hause in Quarantäne geschickt. Weitere Verdachtsfälle würden da schon bestehen, diese müssten sich aber nicht alle als tatsächliche Infektionen herausstellen, sagte die Landesamtsdirektorin.

In der Landwehrkaserne St. Michael sind nach den bisher vier bestätigten Infektionen sieben weitere hinzugekommen. Bei den betroffenen Personen waren noch keine Symptome aufgetreten. Sie wurden entweder in Heimquarantäne geschickt oder in einer Isolierstation des Sanitätszentrums Süd des Bundesheeres in Graz untergebracht, informierte das Militärkommando Steiermark am Samstag in einer Aussendung. Die Testungen wurden planmäßig auf alle übrigen Bediensteten der Landwehrkaserne ausgedehnt und seien angelaufen.