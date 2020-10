Coronavirus - China: Höchster Anstieg seit zwei Monaten

China meldet offiziellen Angaben zufolge mit 42 neuen Fällen die höchste Zahl an täglichen Neuinfektionen seit mehr als zwei Monaten. Der Anstieg sei auf den Ausbruch in einer Kleiderfabrik in der nordwestlichen Region Xinjiang zurückzuführen, teilte die nationale Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. Von den neuen Fällen seien 22 zuvor asymptomatische Fälle aus der Region Xinjiang gewesen.

China wertet symptomlose Infektionen nicht als bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen auf dem chinesischen Festland liegt nun bei 85.868, während die Zahl der Todesopfer unverändert bei 4.634 bleibt.