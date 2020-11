Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird sich am Vorabend des österreichweiten Lockdowns aufgrund der steigenden Coronazahlen an die Bevölkerung wenden. Das Staatsoberhaupt meldet sich Montagabend im Anschluss an die ORF-"Zeit im Bild" mit einem Appell zu Wort, die Maßnahmen der Regierung mitzutragen, hieß es aus der Hofburg gegenüber der APA.