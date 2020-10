Coronavirus - Bisher mehr als 5.000 Fälle bei Vereinten Nationen

Bei den Vereinten Nationen hat es seit Beginn der Pandemie weltweit bisher mehr als 5.000 Corona-Fälle gegeben. Mindestens 5.325 Infektionen mit dem Virus seien bis dato verzeichnet worden, sagte ein UN-Sprecher am Mittwoch in New York. 64 Menschen im Dienst der UN seien nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. In der Hauptverwaltung der UN in New York habe es bis jetzt mindestens 130 Fälle gegeben.

Die Vereinten Nationen haben weltweit mehrere Zehntausend Mitarbeiter, dazu kommen die Mitarbeiter und Beteiligten der Unterorganisationen. Das UN-Hauptquartier in New York ist derzeit wegen einiger Corona-Infektionen lahmgelegt. Nachdem mindestens fünf Mitarbeiter eines Mitgliedsstaates positiv getestet wurden, wurden alle persönlichen Treffen diverser Gremien auf dem Gelände am East River zunächst bis zum Ende der Woche abgesagt. Das Mitgliedsland arbeite derzeit eng mit dem medizinischen Personal der UN zusammen, unter anderem um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, sagte der UN-Sprecher.

Diplomatenkreisen zufolge handelt es sich um einen Ausbruch in der UN-Vertretung Nigers. Das afrikanische Land ist Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, in dem auch Deutschland sitzt.