Coronavirus - Bei 250 Kontrollen in Steiermark nur eine Anzeige

In der Steiermark sind die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Bestimmungen in der Nacht auf Mittwoch weitestgehend ohne Verstöße oder Zwischenfälle verlaufen. Bei 150 Kontrollen landesweit wurde lediglich ein einziger Verstoß festgestellt, wie ein Polizeisprecher der APA auf Anfrage sagte. In Graz hatten sich einige Menschen offenbar Essen in einem Lokal besorgt und in der Gruppe vor dem Objekt verzehrt. Dafür setzte es eine Anzeige für den Wirt.