Die erste Nacht mit der vollen Gültigkeit der neuen Ausgangsbeschränkungen von 20.00 bis 6.00 Uhr ist in Tirol ruhig verlaufen. Die Tiroler Bevölkerung habe sich im Großen und Ganzen an die verordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gehalten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Es habe im ganzen Bundesland keine gröberen Beanstandungen gegeben.