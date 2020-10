Coronavirus - Auch Sizilien führt nächtliches Ausgangsverbot ein

In Italien wächst die Zahl der Regionen, die angesichts der zunehmenden Covid-19-Ansteckungen restriktive Maßnahmen einführen. So hat auch die Region Sizilien ein nächtliches Ausgangsverbot von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr beschlossen, teilten die regionalen Behörden am Samstag mit.

Schulen werden verstärkt auf Fernunterricht setzen, die Plätze in den öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert, berichtete der Präsident Siziliens, Nello Musumeci, laut Medienangaben. Ein nächtliches Ausgangsverbot, das bereits in den Regionen Kalabrien, Kampanien und Latium gilt, tritt am Montag auch im norditalienischen Piemont in Kraft.

In der süditalienischen Region Kampanien sind am Freitagabend Straßenproteste gegen die neu eingeführte Ausgangssperre von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr ausgebrochen. In Neapel und in Salerno gingen hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die vom Präsidenten der Region Kampanien, Vincenzo De Luca, beschlossenen Restriktionen zu protestieren, die am Freitag in Kraft traten. Die Behörden verurteilten den gewaltsamen Protest.

Angesichts einer stark steigenden Zahl von Neuinfektionen in Italien prüft die Regierung in Rom weitere restriktive Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Eine italienweite nächtliche Ausgangssperre ab 21.00 Uhr wird nicht ausgeschlossen, wie italienische Medien berichteten.