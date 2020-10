Coronavirus - Anschober: Contact Tracing in Vorarlberg gesichert

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht die Nachverfolgung und Absonderung der engen Kontakte nach Corona-Infektionen in Vorarlberg weiterhin gesichert. Die vom Land tags zuvor gemeldete Einschränkung des Contact Tracing wertete Anschober in einer Aussendung am Samstag als "Missverständnis". Denn reduziert werde nur die über die Vorschriften hinausgehende direkte Befragung von K1 und K2-Kontaktpersonen.

"Die Nachverfolgung der engen Kontakte ist in Vorarlberg nach wie vor sichergestellt und wird vorbildlich umgesetzt", betonte Anschober. Dies betreffen neben den Erkrankten auch die Personen im gemeinsamen Haushalt, Personen mit engen Kontakten sowie mit Bezug zu besonders gefährdeten Gruppen.

Die Absonderung der K1-Kontaktpersonen erfolge nach den vorliegenden Informationen regelkonform und so rasch wie möglich, betonte Anschober. Reduziert habe Vorarlberg aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen lediglich die zusätzlichen direkten Befragungen der Kontaktpersonen K1 und K2. Zudem habe jede Behörde die Möglichkeit, die Unterstützung des AGES Contact Tracing-Teams anzufordern.