Coronavirus - Acht Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern

In niederösterreichischen Krankenhäusern sind nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Sonntag acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Laut Sprecher Bernhard Jany sind fünf Männer und drei Frauen gestorben.

Es handelte sich demnach um einen 81-Jährigen und eine 90-Jährige in Wiener Neustadt, eine 83-Jährige in Gmünd, einen 85- und einen 86-Jährigen in Hollabrunn, eine 96-Jährige in Melk, einen 66-Jährigen in St. Pölten sowie um einen 83-Jährigen in Zwettl. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den niederösterreichischen Landeskliniken ist auf 172 gestiegen.