Coronavirus - 84 Neuinfektionen in Kärnten

In Kärnten sind mit Stand Samstagfrüh insgesamt 84 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden, die Zahl der aktuell Infizierten erhöhte sich damit auf 502. 32 Männer und Frauen werden in einem Spital behandelt, drei davon intensivmedizinisch. Die Zahl der nach einer Covid-19-Infektion genesenen Personen hat sich um 56 auf 1.315 erhöht, hieß es Samstagfrüh seitens des Kärntner Landespressedienstes.

Im Bezirk Feldkirchen wurde ein Mitarbeiter eines Beherbergungsbetriebes bei einer Routineuntersuchung seitens des Betriebes positiv auf Covid-19 getestet. "In Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde wurden alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, der betroffene Mitarbeiter ist derzeit symptomlos und wurde - wie sieben Kontaktpersonen der Kategorie 1 - häuslich abgesondert", hieß es in der Aussendung. Für die Gäste des Hauses habe keine unmittelbare Gefährdung bestanden, sie gelten als Kontaktpersonen der zweiten Kategorie. Sie sollen ihren Gesundheitszustand beobachten.

In einem Klagenfurter Pflegeheim wurden indessen 13 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Damit sei in der Landeshauptstadt das dritte Pflegeheim von Covid-19 betroffen. Die entsprechenden Umgebungstestungen des gesamten Heims seien abgeschlossen, die Ergebnisse aber noch ausstehend. Im Stiftsgymnasium St. Paul (Bezirk Wolfsberg) wurden zwei Schüler positiv getestet. Damit sind dort mittlerweile drei Klassen abgesondert und auf Home-Schooling umgestellt. Seitens der Verantwortlichen werde nach den Herbstferien darüber entschieden, in welcher Form die betroffenen Klassen fortgeführt werden.