Coronavirus - 73-jährige Kärntnerin starb

In Kärnten ist am Sonntag der 21. Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Landespressedienst starb eine 73-jährige Frau mit Vorerkrankungen im Krankenhaus. Mit Stand Sonntagfrüh wurden in Kärnten 244 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg auf 1.266, insgesamt 1.703 Personen gelten als genesen. 84 Menschen werden in Kärntner Krankenhäusern behandelt, fünf von ihnen auf der Intensivstation.