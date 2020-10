Im Landesklinikum Waidhofen a.d. Thaya ist ein 72-Jähriger in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben, teilte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur am Mittwochnachmittag mit. In niederösterreichischen Spitälern sind bisher 147 Patienten mit oder an einer Covid-19-Erkrankung ums Leben gekommen.