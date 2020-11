Coronavirus - 56-Jähriger im Klinikum Klagenfurt gestorben

In Kärnten ist am Mittwoch ein 56 Jahre alter Mann nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Landespressedienst am Nachmittag in einer Aussendung bekannt gab, war der Mann zuletzt auf der Intensivstation des Klinikums Klagenfurt behandelt worden. Er ist das 27. Todesopfer in Kärnten.

Unterdessen ist nach technischen Problemen die Aufschlüsselung der Infektionszahlen nach Bezirken wieder möglich. Von 2. November bis zum (heutigen) Mittwoch um 14.00 Uhr gab es insgesamt 679 Neuinfektionen. Die meisten verzeichnete die Stadt Klagenfurt mit 102, gefolgt vom Bezirk St. Veit an der Glan mit 86 und der Stadt Villach mit 84. Die Bezirke Hermagor und Spittal an der Drau lagen mit jeweils 39 Neuinfektionen am anderen Ende der Skala, gefolgt von Feldkirchen (55) und Wolfsberg (56).