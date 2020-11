Coronavirus - 349 Neuinfektionen im Bundesland Salzburg

In Salzburg sind am Sonntag 349 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Bisher wurden 7.134 Personen positiv auf Covid-19 getestet, wie das Land Salzburg informierte. Aktuell gab es laut EMS 3.054 Infizierte. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich auf 52 erhöht. Die Behörde meldete den Todesfall eines 76-jährigen Mannes aus der Stadt Salzburg.

Am Sonntag befanden sich zudem 3.723 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder waren verkehrsbeschränkt. 118 Corona-Patienten wurden in Krankenhäusern betreut, 17 davon auf der Intensivstation.

Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) hat die Bundesregierung nach dem angekündigten zweiten Lockdown kritisiert. "Leider hat die Regierung durch ihre unzähligen Ankündigungs-Pressekonferenzen, Verordnungswirrwarr und Nichteinbindung zahlreicher wichtiger Player nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung weitestgehend verloren, sondern auch viel Zeit verstreichen lassen, um Lösungen für die Gastronomie, Kultur- und Sportvereine, die meist hervorragende Covid-Konzepte erarbeitet haben, den Pflegebereich und viele andere Bereiche zu erarbeiten."

Der Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, Peter Buchmüller, kritisierte die angekündigten Betriebsschließungen. Dies sei für ein Tourismusland wie Salzburg "sehr schmerzhaft". "Auch wenn nun versucht wurde, eine Balance aus gesundheitlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft zu finden und Industrie, Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe offenhalten dürfen, ist nicht einzusehen, dass die Betriebe der Gastronomie, Hotellerie bzw. Veranstaltungs- und Freizeitwirtschaft schließen müssen."

Gerade jene Branchen, die bereits durch den ersten Lockdown schwer getroffen worden seien, seien nun neuerlich die Leidtragenden der Verschärfungen, meinte Buchmüller. Mit den Schließungen würden nun Unternehmen zum Handkuss kommen, die sich in der vergangenen Wochen und Monaten vorbildlich verhalten hätten. "Die heimischen Betriebe haben bewiesen, wie man mit klugen und strikt umgesetzten Covid-19-Präventionsmaßnahmen die Ausbreitung im betrieblichen Umfeld verhindern kann." Sämtliche Experten seien sich einig, dass der Löwenanteil der Infektionen im privaten Bereich erfolge. Lediglich vier Prozent aller Infektionen seien auf Betriebe zurückzuführen.

Der Bildungssprecher der NEOS Salzburg, Sebastian Huber, warf dem Bildungsministerium vor, es habe eine zweite Laptop-Bedarfserhebung verschlafen. Immerhin müssten ja ab kommendem Dienstag wieder alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ins Distance-Learning. Schüler, die im Herbst die Schule gewechselt haben, seien immer noch nicht erfasst, kritisierte der zweite Landtagspräsident. Die 514 Laptops für Salzburg würden nicht reichen.