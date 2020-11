Coronavirus - 28. Todesfall in Kärnten gemeldet

Der Kärntner Landespressedienst hat am Donnerstagnachmittag den 28. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Bundesland gemeldet. Es handelt sich um einen 87 Jahre alten Mann, der im Krankenhaus gestorben ist.

Ebenfalls am Donnerstag gab das Krankenhaus Friesach bekannt, dass ab Freitag keine Besuche mehr erlaubt sind. Begründet wurde der Schritt in der Aussendung mit der deutlich gestiegenen Anzahl von Covid-19-Patienten, die in dem Spital aufgenommen wurden. Ausnahmen vom Besuchsverbot gibt es nach telefonischer Anmeldung etwa für Angehörige von Palliativpatienten.