Coronavirus - 26.831 Neuinfizierte und 217 Todesopfer in Italien

In Italien steigt die Zahl der Covid-19-Infektionen weiter. So wurden am Donnerstag 26.831 Neuansteckungen gemeldet. 217 Tote wurden registriert, am Vortag waren es noch 205. Die Zahl der gestorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 38.122. Innerhalb von 24 Stunden wurde eine Rekordzahl von 201.452 Tests durchgeführt.

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte am Donnerstag auf 299.191, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 14.981 auf 15.964, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befanden sich 281.576 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 1.651 Patienten.

Während italienweit Proteste gegen den von der Regierung verhängte "Mini-Lockdown" im Gange sind, hat Regierungschef Giuseppe Conte am Donnerstag die Italiener zu Zusammenhalt aufgerufen und seine Anti-Covid-Maßnahmen verteidigt. "Dies ist die Zeit, in der wir geschlossen bleiben müssen", sagte der parteilose Premier.

Italien hat im Kampf gegen die stark steigenden Infektionszahlen beschlossen, das öffentliche Leben weiter einzuschränken. Seit Montag müssen Bars und Restaurants ab 18.00 Uhr schließen. Kinos, Theater, Spielhallen, Klubs, öffentliche Sportstätten und Schwimmbäder wurden gänzlich dichtgemacht. Die Italiener werden aufgefordert, möglichst nicht auszugehen und zu Hause die Kontakte mit Personen außerhalb der eigenen Familie einzuschränken. Gegen die Maßnahmen, die vorerst bis zum 24. November gelten, sind landesweite Proteste ausgebrochen.