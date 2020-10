Coronavirus 2 - NEOS zeihen Söder der Hinterlistigkeit

Die Tiroler NEOS werfen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wegen der angekündigten Testpflicht für Berufspendler aus Risikogebieten Hinterlistigkeit vor. "Söder hat mit Tirol, speziell was den Transit angeht, noch etliche Rechnungen offen", sah der pinke Klubobmann Dominik Oberhofer eine "hinterlistige Retourkutsche" des CSU-Ministerpräsidenten.

Söder sei ein Populist, dem es einzig und allein um seine eigenen Umfragewerte gehe. "Lösungen sind ihm sowohl in der Verkehrs- als auch in der Corona-Krise fremd, Angst- und Panikmacherei sein politisches Geschäft", griff Oberhofer den Ministerpräsidenten scharf an.

Nichts anfangen mit der bayerischen Maßnahme konnte auch Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser. Er sprach von einer "bayerischen Hauruck-Aktion". "Das bringt nichts und sorgt nur für Schaden und Verunsicherung", so Walser und fügte hinzu: "So sollten Nachbarn nicht miteinander umgehen."