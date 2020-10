Coronavirus - 101 Neuinfektionen im Burgenland

Der Koordinationsstab Coronavirus hat für das Burgenland am Samstag 101 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. 415 Personen oder um 49 mehr als am Vortag waren aktuell infiziert, 1.147 Personen (plus 52) wieder genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Bundesland stieg auf 1.578.

In burgenländischen Spitälern wurden am Samstag 31 Covid-19-Patienten isoliert behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Der Koordinationsstab teilte zudem mit, dass 1.500 Menschen im Bundesland unter behördlich angeordneter Quarantäne waren.