Coronakrise trifft auch Italiens Luxusmeilen hart

Die Coronakrise belastet die Luxusindustrie und die angesehensten italienischen Shoppingmeilen schwer. Daher seien auch die Mietpreise für die Geschäfte in Mailand, Venedig, Florenz und Rom in den vergangenen Monaten stark gesunken, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". Auf der Via della Spiga, die zu den teuersten Einkaufsstraßen Mailands zählt, gaben die Geschäftsmieten um 25 Prozent nach.

Absolute Stille herrscht derzeit etwa abends auf der exklusiven Mailänder Luxusmeile Via Montenapoleone, in der die Geschäftsmieten vor Ausbruch der Coronakrise teurer als auf den Champs Elysees waren und die Mietpreise der Boutiquen 13.500 Euro pro Quadratmeter im Jahr erreicht hatten. Seit Anfang dieser Woche müssen Lokale in Italien um 18 Uhr schließen und die Einkaufsstraße ist so ausgestorben wie noch nie. Klangvolle Namen des Luxus wie Prada, Porsche und Moncler haben Geschäfte in der lombardischen Hauptstadt geschlossen. Zu sind auch einige glamouröse Geschäfte in der Liberty-Galerie "Vittorio Emanuele" zwischen Domplatz und Scala, einst Magnet für betuchte chinesische Touristen und Jetset-Queens.

Mailand, bis vor kurzem noch umkämpftes Pflaster für namhafte Marken der internationalen Luxusindustrie, drohe zur Geisterstadt zu werden, warnen Kaufleuteverbände. Auch die weniger teuren Modeketten wie Benetton und Coin ächzen unter dem Konsumrückgang. Sie befürchten einen Lockdown zur Weihnachtszeit, was den Handel Verluste in der Größenordnung von 25 Mrd. Euro kosten würde, geht aus Schätzungen des Statistikamts Censis hervor.

Auch Roms renommierte Via Condotti ist arg mitgenommen. Mehrere Luxusgeschäfte wurden geschlossen und stehen leer. Shopbetreiber machen Druck auf eine Senkung der Mieten. "Die Lage ist kritisch. Der Tourismus ist lahmgelegt und die Luxusbranche stöhnt. Akut ist die Lage in Venedig, wo die lokalen Kunden nicht die Einkäufe der Touristen ersetzen können", berichtete Thomas Casolo vom Immobilienriesen Cushman&Wakefield.