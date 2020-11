Corona-Lockdown für Thessaloniki: Flughafen schließt

Im Großraum der griechischen Hafenstadt Thessaloniki wird wegen zahlreicher Corona-Fälle ab Dienstagfrüh um 6 Uhr Ortszeit ein Lockdown verhängt. Deshalb schließt der auch von Wien aus angeflogene Airport Thessaloniki. Bürger, die tagsüber ausgehen möchten, müssen eine SMS an die Behörden schicken. Von 21 Uhr abends bis 5 Uhr früh gilt ein Ausgangsverbot, verordnete die Athener Regierung am Montag. Zudem tritt im ganzen Land die Schließung von Restaurants und Bars in Kraft.