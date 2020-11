Corona drückt Gewinn von Hannover Rück 2020 um gut ein Drittel

Die Coronapandemie wird den Gewinn der Hannover Rück in diesem Jahr um mehr als ein Drittel dezimieren. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer rechnet mit einem Nettoergebnis von mehr als 800 Mio. (Vorjahr: 1,28 Mrd.) Euro, wie Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Mittwoch ankündigte. Dabei veranschlagt die Tochter des Hannoveraner Versicherungskonzerns Talanx die Folgen der Viruskrise bisher auf insgesamt 860 Mio. Euro.

"Die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie sind nach Ende des dritten Quartals besser abschätzbar, sodass wir uns wieder in der Lage sehen, Gewinnziele für 2020 und 2021 zu nennen", sagte Henchoz.

Der Löwenanteil der Coronabelastungen entfällt in diesem Jahr mit 700 Mio. Euro auf die Schaden-Rückversicherung, die etwa für den Ausfall von Großveranstaltungen und für Betriebsschließungen einstehen muss. Das sind 100 Mio. Euro mehr als bisher erwartet. In der Personen-Rückversicherung spürt Hannover Rück die Krise vor allem in den USA, wo die Todesfälle und Erkrankungen mit am höchsten sind. In den ersten neun Monaten des Jahres ging der Nettogewinn der Hannover Rück um ein Drittel auf 668 Mio. Euro zurück. Die Bruttoprämien stiegen um elf Prozent auf 19,3 Mrd. Euro. Zum Jahresende sollen die Prämieneinnahmen um einen hohen einstelligen Prozentsatz über Vorjahr liegen.

Eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie sieht Hannover Rück auch in diesem Jahr als gesichert an. Fragezeichen stehen aber hinter der üblichen Sonderdividende, die für 2019 bei 1,50 Euro gelegen war.

Im kommenden Jahr will sich Hannover Rück mit einem Gewinn von 1,15 bis 1,25 Mrd. Euro trotz eines höheren Budgets für Großschäden und schrumpfender Kapitalerträge wieder an das Niveau vor der Coronakrise heranpirschen. Die Prämieneinnahmen sollen dann um weitere fünf Prozent steigen. Die Erwartungen hingen aber vom weiteren Verlauf der Pandemie ab erklärte der Vorstandschef. "Die Entwicklung der Rückversicherungspreise stimmt uns gleichwohl positiv."