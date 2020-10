Corona-Ampel - "Weniger unverständliches Theater" gefordert

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) hat am Freitag seine Kritik daran erneuert, dass die am Montag in einer Pressekonferenz angekündigte Bundesnovelle des Covid-19-Maßnahmengesetzes bis Donnerstagabend auf sich warten habe lassen. Er wünsche sich "mehr Klarheit und weniger unverständliches Theater für uns alle", betonte der Stadtchef auf der Website der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Es sei "spannend", wie man bei dem Ernst der Lage so viel Zeit verstreichen lassen könne, "bis Gesetzestexte auf den Weg gebracht werden, die dann obendrein für den Großteil der Bevölkerung unverständlich formuliert werden", hielt Stadler fest. Für St. Pölten ist am Donnerstagabend die Rotschaltung auf der Corona-Ampel erfolgt.