Corona-Ampel - Sehr hohes Infektionsrisiko im Großteil Österreichs

Im Großteil Österreichs herrscht sehr hohes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus. Wie die Sitzung der Ampel-Kommission am Donnerstag ergab, sind mittlerweile nur mehr vereinzelte Flecken auf der Ampel-Karte nicht rot eingefärbt. Wien, Oberösterreich und Salzburg sind komplett rot. Die Kommission beschloss auch, Österreich insgesamt sowie die Einstufung für acht der neun Bundesländer auf Rot zu setzen. Nur Kärnten ist orange. Grüne Bezirke gibt es nicht mehr.

Die Karte werde aber aufgrund der Bezirksbewertungen gefärbt. Die Kommission appellierte zugleich, die "Identifikation der Kontaktpersonen 1 im Rahmen des Contact-Tracings mit aller Anstrengung und gebündelten Ressourcen fortzusetzen". Mit dieser evidenzbasierten Maßnahme sei eine Minderung der Verbreitung wahrscheinlich. Außerdem empfahl die Kommission den Bundesländern, "eine klare Vorgehensweise für die Anwendung der Antigen-Tests im Sinne eines rationalen Einsatzes zu erarbeiten und insbesondere zum Schutz der Alten- und Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser umzusetzen".

Rotlicht gilt nun uneingeschränkt für die Bundeshauptstadt Wien, wo nicht nach einzelnen Bezirken differenziert wird, und für sämtliche Bezirke in Salzburg und Oberösterreich. In Tirol leuchten acht Bezirke in Rot, lediglich das Außerfern - der Bezirk Reutte - springt auf Orange. In der Steiermark herrscht mit einer Ausnahme - dem Bezirk Murau, der Gelb erhält - auch Rot vor. Ähnliches gilt für das Burgenland, wo lediglich der Bezirk Güssing nicht Rot, sondern Orange bekommt. Orange strahlen in Niederösterreich die Bezirke Hollabrunn, Horn, Mistelbach und Scheibbs, der Rest soll auf Rot geschaltet werden. In Kärnten bekommt Spittal an der Drau Gelb, die Bezirke Villach-Stadt, Villach-Land, Klagenfurt-Land, St. Veit an der Glan und Feldkirchen Orange. Der Rest erhielt Rot. Zunächst war aus Kreisen der Kommission zu hören, dass Klagenfurt Stadt Orange sei, Klagenfurt Land und St. Veit dagegen Rot. In Vorarlberg wird die Region Montafon-Brandnertal Rot - Rheintal-Walgau war es schon zuvor -, die Region Bregenzerwald/Kleinwalsertal Orange und das Große Walsertal sowie Klostertal/Arlberg Gelb.

Die Einschätzung der Corona-Kommission erfolgte unter Berücksichtigung des Übertragungsrisikos, der Rückverfolgbarkeit der Übertragungsketten, der Testaktivität und der Ressourcenauslastung der Spitäler, wie es hieß. Die detaillierten Kriterien für die Einschätzungen seien unter https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/ abrufbar.

Die Einschätzung im Detail:

Regionen mit mittlerem Risiko (Gelb)

- Bezirke in Kärnten: Spittal an der Drau - Bezirke in der Steiermark: Murau - Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Großes Walsertal

Regionen mit hohem Risiko (Orange)

- Bezirke im Burgenland: Güssing - Bezirke in Kärnten: Feldkirchen, Klagenfurt Land, Sankt Veit an der Glan, Villach Land, Villach Stadt - Bezirke in Niederösterreich: Hollabrunn, Horn, Mistelbach, Scheibbs - Bezirke in Tirol: Reutte - Regionen in Vorarlberg: Bregenzerwald/Kleinwalsertal

Regionen mit sehr hohen Risiko (Rot):

- Bezirke im Burgenland: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Rust Stadt, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart - Bezirke in Kärnten: Hermagor, Klagenfurt Stadt, Völkermarkt, Wolfsberg - Bezirke in Niederösterreich: Amstetten, Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Lilienfeld, Melk, Mödling, Neunkirchen, Sankt Pölten Land, Sankt Pölten Stadt, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt Stadt, Wiener Neustadt Land, Zwettl - Bezirke in Oberösterreich (alle): Braunau am Inn, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Linz Stadt, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck, Steyr Land, Steyr Stadt, Wels Land, Wels Stadt, Urfahr Umgebung, Kirchdorf an der Krems, Linz Land, Perg - Bezirke in Salzburg (alle): Salzburg Stadt, Hallein, Tamsweg, Salzburg Umgebung, Sankt Johann im Pongau, Zell am See - Bezirke in der Steiermark: Leoben, Voitsberg, Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld, Graz Stadt, Graz Umgebung, Leibnitz, Liezen, Murtal, Südoststeiermark, Weiz - Bezirke in Tirol: Innsbruck Stadt, Innsbruck Land, Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Schwaz - Regionen in Vorarlberg: Rheintal/Walgau, Montafon/Brandnertal - Wien

Die finale Ampelschaltung wird im Anschluss an die Kommissionssitzung auf corona-ampel.gv.at und im Teletext auf Seite 659 veröffentlicht.

