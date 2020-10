Corona-Ampel - Schulen in roten NÖ-Bezirken bleiben gelb

In den von der Corona-Ampel rot eingefärbten niederösterreichischen Bezirken soll für die Schulen weiterhin die gelbe Ampelfarbe gelten. Grund sei, "dass der Anteil der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler verhältnismäßig gering ist", teilten Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras am Freitag mit. In den vergangenen 14 Tagen seien etwa 0,13 Prozent der Schüler im Bundesland positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In den Bezirken mit roter Corona-Ampel gebe es auch keine Ausreißer: In St. Pölten wurden 0,14 Prozent, in Mödling 0,12 Prozent, in Amstetten 0,05 Prozent, in Tulln 0,09 Prozent und in Bruck an der Leitha 0,11 Prozent der Schüler positiv getestet. "Sollte es aus epidemiologischer Sicht dennoch notwendig sein, in der einen oder andern Schule nachzuschärfen, so wird dies individuell gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde abgestimmt", hieß es.

Aktuell galten in niederösterreichischen Schulen seit Dienstag 106 Schüler und 26 Lehrkräfte als infiziert. Die Landesrätin und der Bildungsdirektor appellierten, die Hygienebestimmungen einzuhalten.