Corona-Ampel - Rot ist die dominierende Farbe in Österreich

Die besorgniserregende Entwicklung bei Infektionszahlen, Spitalskapazitäten und anderen Parametern hat sich auch in der neuen Schaltung der Corona-Ampel niedergeschlagen: Österreich ist als Staat rot. Geht man auf Landesebene, sind alle Bundesländer bis auf Kärnten mit rot bewertet, was ein sehr hohes Risiko für Infektionen mit SARS-COV-2 bedeutet. Auch auf Bezirksebene sind nicht rote Gebiete rar geworden. Am Freitag werden die Gründe der Bewertung veröffentlicht.

Komplett rot sind demnach Wien - wo aber die Bezirke nicht einzeln bewertet werden -, Oberösterreich und Salzburg. In Tirol ist nur mehr der Bezirk Reutte orange, in der Steiermark der Bezirk Murau gelb und im Burgenland ist Güssing orange. Alle anderen Bezirke in den drei Bundesländern sind jeweils mit Rot bewertet. In Niederösterreich sind vier Bezirke nicht rot, in Kärnten fünf und in Vorarlberg drei der fünf Regionen. Auch auffallend: Die in der Vorwoche bereits spärlichen grünen Flecken sind nun komplett von der Landkarte verschwunden.